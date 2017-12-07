بالفيديو.. أصغر خبيرة تجميل بالمملكة

نورة الشهري(صدى):

أجرى برنامج صغار ستار روتانا على قناة روتانا الخليجية لقاء مع الطفلة ” الجوري العثمان ” أصغر خبيرة تجميل بالمملكة، وقامت بشرح كيفية عمل ماسك القهوة لترطيب البشرة.

وأوضحت أن المكونات المطلوبة قهوة وزيت زيتون وخلطهم المزيج جيدًا ، ثم فرده على الوجه وغسل الوجه بعد خمس دقائق وأشارت أن هذا الماسك يمكن استخدامه بالمرة في الشهر لتفتيح الوجه، ولحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب.