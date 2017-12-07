بالفيديو.. أصغر خبيرة تجميل بالمملكة
أجرى برنامج صغار ستار روتانا على قناة روتانا الخليجية لقاء مع الطفلة ” الجوري العثمان ” أصغر خبيرة تجميل بالمملكة، وقامت بشرح كيفية عمل ماسك القهوة لترطيب البشرة.
وأوضحت أن المكونات المطلوبة قهوة وزيت زيتون وخلطهم المزيج جيدًا ، ثم فرده على الوجه وغسل الوجه بعد خمس دقائق وأشارت أن هذا الماسك يمكن استخدامه بالمرة في الشهر لتفتيح الوجه، ولحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب.
تعرفي على أسرار استخدام ماسك القهوة لترطيب البشر من الطفلة #الجوري_العثمان، أصغر خبيرة تجميل سعودية..#صغار_ستار_روتانا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Vn5yxeMUKq
— خليجية (@Khalejiatv) December 7, 2017
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