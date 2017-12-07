” الداخلية المصرية ” تُحبط تفجير ربع طن مواد شديدة الانفجار بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

اكتشفت القوات المعنية بتمشيط وتعقيم الطريق الساحلي ” العريش – القنطرة ” في شمال سيناء بمصر، عبوة ناسفة بالكيلو 34 دائرة قسم شرطة بئر العبد.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه تم فرض كردون أمني حول المنطقة و التعامل مع العبوة، وتبين أنها عبارة عن ” برميل ” مدفون أسفل الطريق يحتوى على حوالى 250 كجم من مادة T.N.T شديدة الانفجار موصلة بسلك ممتد حتى الظهير الصحراوي المتاخم للطريق .

وتمكن خبراء المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء من التعامل مع العبوه وتفجيرها .