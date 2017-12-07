الملياردير فواز الحكير يرغب في شراء ميلان الإيطالي

نواف السالم(صدى):

أعرب الملياردير فواز الحكير، عن رغبته في شراء نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة القادمة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

وقالت شبكة TELELOMBARDIA التلفزيونية الإيطالية أن ” مجموعة فواز الحكير لتطوير الممتلكات والتجارة ترغب في شراء الروسونيري خلال الفترة المقبلة من الإدارة الصينية ” المالكة لنادي ميلان الآن.

ولم يتبين حتى الآن، إذا كانت مجموعة الحكير ستقوم بشراء ميلان بالفعل، أم ستقوم بمساعدة إدارة ” لي يونج هونج الصينية ” لتحقيق الرخاء للنادي الإيطالي .

يذكر أن، ثروة مجموعة الحكير تقدر بـ1.23 مليار يورو ، بحسب ما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.