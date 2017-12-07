الملياردير فواز الحكير يرغب في شراء ميلان الإيطالي
أعرب الملياردير فواز الحكير، عن رغبته في شراء نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة القادمة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.
وقالت شبكة TELELOMBARDIA التلفزيونية الإيطالية أن ” مجموعة فواز الحكير لتطوير الممتلكات والتجارة ترغب في شراء الروسونيري خلال الفترة المقبلة من الإدارة الصينية ” المالكة لنادي ميلان الآن.
ولم يتبين حتى الآن، إذا كانت مجموعة الحكير ستقوم بشراء ميلان بالفعل، أم ستقوم بمساعدة إدارة ” لي يونج هونج الصينية ” لتحقيق الرخاء للنادي الإيطالي .
يذكر أن، ثروة مجموعة الحكير تقدر بـ1.23 مليار يورو ، بحسب ما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 14 دقيقة
أولى بك ان تشتري الفردوس … ترى الأوربي يشوف الخليجي ……..