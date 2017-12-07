سنغافورة المدينة الأغلى في العالم من حيث تكاليف المعيشة

متابعات(صدى):

تصدرت سنغافورة ، التصنيف كأغلى مدينة في العالم من حيث تكاليف المعيشة ، محتفظة بمكانها ، وذلك من خلال دراسة جديدة أجرتها وحدة ” إيكونوميست إنتلجنس ” التابعة لمجلة ” الإيكونوميست “.

وحلت “هونج كونج” المرتبة الثانية ، ولم تشمل قائمة العشر مدن الأغلى سوى مدينة أمريكية واحدة هي نيويورك في المرتبة التاسعة.

ويعتمد التصنيف على مقارنة أسعار 160 سلعة وخدمة تشمل المنتجات الغذائية والمرافق الأساسية والسكن.

ومن المتوقع أن تحافظ سنغافورة على مكانتها لسنوات قادمة ، لكونها مدينة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمواهب.