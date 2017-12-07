جامعة حائل تعلن نتائج 12 منافسة قيمتها تجاوزت الـ 15 مليون ريال

علي العنزي(صدى):

أعلنت جامعة حائل اليوم نتائج المنافسات للعام المالي 2017م, والتي بلغ إجمالي مبلغها 15 مليوناً و333 ألفاً و771 ريالاً.

وتقسم على تقديم خدمات الدعم الفني لنظام البانر لمدة سنة بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وستة آلاف وخمسين ريالاً, ورش المبيدات بمختلف مواقع الجامعة لمدة سنة بمبلغ ثلاثمائة وتسعة وأربعين ألفاً ومائتي ريال, وصيانة المصاعد بمختلف مواقع الجامعة لمدة سنة بمبلغ تسعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، وتجهيز معامل وورش كلية الهندسة لمدة سنة بمبلغ مليون وثمانية وثمانين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ريالا.

كما يشمل تجهيز معامل كلية العلوم لمدة سنة بمبلغ مليون وواحد وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ريالاً, وتأجير مواقع للاتصالات لمدة خمسة سنوات بمبلغ ثلاثة ملايين ريال , وشراء سيارات لجامعة حائل لمدة سنة بمبلغ مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعين ريالاً.

وأيضًا استثمار وتأجير مواقع لكافتيريات بجامعة حائل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ سبعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال, واستثمار وتأجير مواقع الكفتيريا بالمحافظات لمدة سنة بمبلغ مائتين وأربعين ألف ريال.

وتتضمن، تجهيز المطبخ المركزي بالجامعة لمدة سنة بمبلغ ثمانمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانين ريالاً, واستثمار وتأجير مواقع كوفي شوب لمدة ثلاث سنوات بمبلغ مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين ريالاً, واستثمار وتأجير مواقع تموينات في جامعة حائل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ تسعمائة ألف ريال.