دي ميستورا: إفساد ” جنيف 8 ” غير مقبول

دمشق(صدى):

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أنه في حالة إفساد أحد طرفي النزاع في سوريا لعملية جنيف 8 ستكون التداعيات سيئة جدًا.

وأوضح ” دي ميستورا ” أنه سيجري النظر فيما إذا كان هناك أي من طرفي الصراع في سوريا يحاول إفساد محادثات السلام المنعقدة في جنيف.

وقال في تصريحات له، ” إذا خلصنا لا قدر الله، لأن هذا سيكون نبأ سيء جديد، إلى أن أحد الطرفين يحاول فعليا إفساد التقدم وعملية جنيف فستكون لذلك تداعيات سيئة جدًا على أي محاولة سياسية أخرى تجرى في أي مكان آخر “.