مقتل 42 حوثيًا في غارات للتحالف العربي في محافظة ” الحديدة “

فهمي محمد(صدى):

نجحت غارات التحالف العربي، اليوم الخميس، في قتل 42 من مليشيات الحوثي الإيرانية، في محافظة الحديدة اليمنية.

وأكدت القوات المسلحة الإماراتية، منذ قليل، على تحرير مدينة الخوخة الساحلية بالكامل في محافظة الحديدة اليمنية من قبضة المليشيات الحوثية الإيرانية.

وفي وقت سابق اليوم نجحت قوات الشرعية اليمنية في أسر 30 عنصرًا من مليشيات الحوثي الإيرانية خلال استعادة السيطرة على مديرية الخوخة في الحديدة.