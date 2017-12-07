أشياء تجلب لك السعادة وتشعرك بالراحة

متابعات(صدى):

يجب عليك السعي وراء تدليل نفسك وجلب الراحة لها، ” فإن لنفسك عليك حق ” ها هي العبارة التي نرددها دوماً ،ولكن لا نعمل بها قد يكون لعدم إدراكنا الكافي لما تحمله من معاني، .فيمكنك الأن القيام ببعض الأشياء التي تجلب لك السعادة وتجعلك تشعرين بالراحة والرضا .

عدم القسوة وجلد الذات:

الكثير منا يخطئ بل جميعنا يرتكب أخطاء، فلا تلومين نفسك طوال الوقت على ارتكاب الخطأ، لأنك حينها ستشعرين بالحزن وعدم السعادة، ولكن يمكنك أن تتعلمي فقط من أخطاءك وتتجنبيها فيما بعد.

الذهاب في نزهة:

يجب أن تبتعدي عن الجميع بين الحين والأخر ،وتذهبي بنفسك إلى نزهة ،من أجل الاستجمام ،والابتعاد عن الضوضاء والعلاقات الرتيبة وضغوط الحياة والمشاكل ، فنفسك لها حق أن تسترخي بعيدا عن ازعاج العالم . وحينها يمكنك أن تغلقي هاتفك حتى لا يعكر احد نزهتك الفردية .

الحب والثقة:

أعلمي جيداً أنكي رائعة وتستحقين أن تعتني بمظهرك ووسامتك، عليك أن تسعي وراء تحقيق إنجازات في حياتك العملية وكذلك الشخصية لترضين عن نفسك، فكوني محبة لنفسك ولذاتك ولمظهرك .

تحفيز النفس:

يمكنك أن تشجعي نفسك ربما بهدايا أو نزهة وكذلك العبارات التحفيزية، هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تحفزي نفسك بها، ولا يشترط أن تكوني قد حقيقتي إنجازا عظيماً، فيمكنك تحفزي نفسك حتي تستطيعين أن تحققي انجازا فيما بعد.

أجازه من العمل:

يأخذ العمل الكثير من الوقت أضافة إلى الإرهاق الذي يسببه، والروتين والملل التي تشعرين به لعدة أيام بل ولشهور، لذلك يمكنك ان تحصلي على أجازه من أجل المزيد من الراحة لتعودي لعملك بحماس وشغف.

ممارسة الرياضة:

للرياضة فوائد لا حصر لها، ومع ذلك نغفل عنها ولا نعطيها من وقتنا حتى القليل، فعليك ممارسة الرياضة ستساعدك كثيرا في تقليل الطاقة السلبية والتوتر اضافة إلى أنها ستجدد من نشاطك وتشعرك بالحيوية.

الرضا عن الذات:

الرضا عن الذات هو سر السعادة في الحياة، فإن لم تكوني راضية عن نفسك تماما بكل ما فيها، لا يمكنك أن تسعدي، لذلك فالرضا والقناعة بالذات هي أساس النجاح والسعادة .