عقب قرار ترامب .. المكسيك تعلن عدم نقل سفارتها إلى القدس

مكسيكو سيتي(صدى):

أعلنت دولة المكسيك، أمس الأربعاء، بعدم نقل سفارتها من إسرائيل إلى القدس المحتلة؛ حتى يتم تسوية الجدل والوصول لقرارات نهائية حول مصير القدس بين فلسطين وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لها إنها ستُبقي على سفارتها في إسرائيل في تل أبيب، مؤكدة بأنها ” ستستمر في الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تخص وضع القدس “.

كما أشارت الخارجية المكسيكية، إلى أنها تستمر في الحفاظ على العلاقة الثنائية الودية مع إسرائيل، وتستمر في تأييد المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.