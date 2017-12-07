الكاميرات تُثبت براءة أعضاء ” الأمر بالمعروف ” من الاعتداء على فتاة الرياض
وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم الخميس، بإطلاق سراح أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ المتهمين في قضية الاعتداء على فتاة أمام أحد الأسواق بحي لبن، بالرياض.
وكشفت مصارد أنه تم إطلاق صراح أعضاء الهيئة عقب التأكد من كاميرات التصوير، والتي أظهرت أنهم لم يعتدوا على الفتاة.
وكانت النيابة أمرت بإيقاف أعضاء هيئة الأمر بالمعروف، حتى انتهاء التحقيق في واقعة المشاجرة مع الفتاة.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1279 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله رب العالمين ظهر الحق الله يقويك يااسود الحسبه انا قلت من اول ان الفتاة عداها الله تلفظت عليهم بألفاظ قذره ونابيه بعدما نصحوها بالتي هي احسن
ابو راكان[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ليش ما تحاسبون المتسبب
اذا الفتاة حاسبوها اذا تتهم الهيئة حاسبوها حاسبو الاعلاميين الذين أسرعوا في لصق التهمة بالهيئة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5133 ] نشر منذ 1 ساعة
هل نكذب اعيننا ……. مهما كان ليس من حقه مصادرة جوال الفتاه