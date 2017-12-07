الكاميرات تُثبت براءة أعضاء ” الأمر بالمعروف ” من الاعتداء على فتاة الرياض

علي القحطاني(صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم الخميس، بإطلاق سراح أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ المتهمين في قضية الاعتداء على فتاة أمام أحد الأسواق بحي لبن، بالرياض.

وكشفت مصارد أنه تم إطلاق صراح أعضاء الهيئة عقب التأكد من كاميرات التصوير، والتي أظهرت أنهم لم يعتدوا على الفتاة.

وكانت النيابة أمرت بإيقاف أعضاء هيئة الأمر بالمعروف، حتى انتهاء التحقيق في واقعة المشاجرة مع الفتاة.