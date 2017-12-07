سيدة تقتل الحيوانات المتوحشة وتأكلها

ستوكهولم(صدى):

كشفت امرأة سويدية عن تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب هوايتها الفريدة من نوعها، حيث اعتادت على قتل الحيوانات المتوحشة في أوقات فراغها.

وبدأ عشق ” فيليسيا ستروم ” (25 عاماً) سيدة سويدية ، تسببت هوايتها الفريدة من نوعها بقتل الحيوانات المتوحشة ، في تلقيها العديد من التهديدات بالقتل للتراجع عن هذه الهواية .

وبدأت فيليسيا الصيد عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك خلال رحلاتها برفقة صديقها الذي أصبح الآن زوجها، وحصلت على رخصة الصيد في عام 2012.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هذه الهواية أسلوب حياة بالنسبة لها، والرياضة المفضلة التي ترغب بممارستها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.وعلى الرغم من حصولها على الكثير من الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تلقت في المقابل العديد من التعليقات السلبية، التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، وقال البعض إنه بندقيتها التي تصطاد بها الحيوانات يجب أن توجه إلى رأسها.

وقالت فيليسيا في تصريحات لصحف عالمية عن أول رحلة صيد لها ، في أول رحلة للصيد بالنسبة لي، قام والد زوجي باصطياد حيوان الموس، وشعرت بسعادة غامرة من هذه التجربة برمتها، ومنذ ذلك الوقت سيطر علي الشغف بالصيد .

وعلى الرغم من التعليقات السلبية والتهديدات بالقتل، لا تنوي فيليسيا التخلي عن هوايتها المفضلة، والتي تحقق لها الكثير من المتعة، بالإضافة إلى شغفها بتناول لحوم الحيوانات التي تصطادها.