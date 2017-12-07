تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة من ” الشائعات العلاجية “

عادل الحربي(صدى):

وجه أستاذ علم العقاقير د. جابر القحطاني، تحذيرًا إلى من يعاني من الأمراض المزمنة، أن يندرج وراء الشائعات العلاجية غير المثبتة والتي يتناقلها البعض.

وشدد بأن الانسياق وراء الطرق العلاجية الغير مثبتة، قد يعرض لآثار جانبية تتفاقم مشاكلها.

وأكد القحطاني، أنه يجب على المصابين بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والضغط والسرطان، تناول الأدوية المخصصة لهم، وإتباع الحمية الخاصة بالمرض فقط.

وقال، ” ينبغي عليهم عدم تعريض أنفسهم لتجارب يتناقلها البعض رغم كونها مجهولة المصدر وغير مثبتة علمياً، حيث ستفاقم حالتهم الصحية وتجعلهم عرضة لآثار جانبية هم في غنى عنها “.