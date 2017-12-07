بعد مرور 4 أيام.. وزير الدفاع اليمني يكشف خبايا جديدة حول مقتل صالح

فهمي محمد(صدى):

اختفلت السيناريوهات والأقاويل حول مقتل الرئيس اليمني لسابق علي عبدالله صالح على يد مليشيات الحوثيين، بين تعرضه للخيانة أو قتله في منزله أو أثناء الهرب، ولكن بعد مرور 4 أيام على عملية الاغتيال تظهر أقاويل أخرى.

حيث أوضح مستشار وزير الدفاع اليمني العميد يحيى أبو حاتم، اليوم الخميس، أن الحوثيين وصلوا إلى صالح عبر اللواء عبد الملك السياني وزير الدفاع الأسبق المنتمي إلى قوات الحوثي وابن بلدته سنحان.

وأكد ” حاتم ” أن السياني تواصل مع صالح كوسيط من الحوثيين للترتيب للتهدئة في العاصمة صنعاء عقب الأحداث الأخيرة، ولكن كان هدفهم الأساسي هو معرفة مكان صالح لقتله.

كما أشار إلى أن صالح قُتل في منزله يوم الأحد الماضي، وليس كما زعم الحوثيون بأنه قتل في كمين نصبوه له على طريق سنحان صباح الاثنين الماضي، مستشهدًا بعدم وجود دماء على جثته وشحوبه الشديد، وهو ما يدل على أن القتل وقع منذ عدة ساعات.

ولفت ” حاتم ” إلى أن الرئيس السابق صالح فكر في قبول خطة التهدئة لإعادة ترتيب أوراقه، مضيفًا أن الحوثيين لفقوا سيناريو مقتله وهو في طريقه إلى بلدته سنحان؛ ليوحوا لأعضاء حزب صالح ” المؤتمر ” بأنه كان هاربًا من صنعاء متخليًا عنهم.