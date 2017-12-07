” السديس والخزيم ” يتفقدان صحة ” مؤذن الحرم “

نايف السالم(صدى):

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام، الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، بالإطمئنان على الحالة الصحية لمؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيده، بعد وعكته الصحية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حيث دعوا الله تعالى أن يسبغ على المريض ثوب الصحة والعافية.

ومن جهته قدّم الشيخ نايف بن صالح، فيده شكره وتقديره للرئيس العام ونائبه لشؤون المسجد الحرام على اهتمامهما به.