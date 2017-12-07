سفارة المملكة بالأردن تطالب مواطنيها بالابتعاد عن التجمعات

عادل الحربي(صدى):

حذرت سفارة المملكة على الأراضي الأردنية، اليوم الخميس، مواطنيها في الأردن من المشاركة في المسيرات والتجمعات؛ التي اندلعت احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارته من تل أبيب إلى القدس.

وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تهيب السفارة بمواطنيها المقيمين على الآراضي الأردنية الشقيقة والطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الابتعاد عن أماكن التجمعات والمسيرات حفاظًا على سلامتهم “.

وكان عدد من المتظاهرين نظموا أمس مسيرات في مناطق من العاصمة الأردنية عمّان يسكنها لاجئون فلسطينيون، احتجاجًا على قرار ترامب.