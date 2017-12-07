” العدل ” تُعلن عن وظائف للمترجمين براتب 4000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن توفر عدد من الوظائف المخصصة للمواطنين الحاصلين على دبلوم اللغة الأجنبية، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وبمرتب مقطوع قدره 4000 ريال.

واشترطت وزارة العدل لشغل هذه الوظائف ألا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة، وإجادة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية المطلوبة وبالعكس، مع حصول المتقدم على دبلوم للغة الأجنبية لمدة لا تقل عن سنتين.

حيث أوضحت رغبتها في شغلها بكوادر وطنية لديها القدرة على الترجمة الفورية والتحريرية من هذه اللغات إلى اللغة العربية، والتي تشمل اللغات التالية: (الفلبينية والإندونيسية والتركية والأوردية والتايلاندية والسريلانكية والتاميلية والسواحيلية والإثيوبية والفيتنامية).

ودعت الوزارة الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى مراجعة إدارة عمليات الموارد البشرية مصطحبين معهم صورة من مؤهلاتهم، وذلك خلال الفترة من 22/03/1439هـ وحتى الفترة 26/03/1439هـ.