ماليزيا تفرض حظر التجول على الشباب تحت سن الـ 21

كوالالمبور(صدى):

وافق أعضاء الحزب الحاكم في ماليزيا، على اقتراح فرض حظر التجوال على الشباب فيما دون سن ال 21 عامًا، وذلك بعدم السماح لهم بمغادرة المنزل من دون إشراف من الكبار فيما بين الساعة 10 مساءًا وحتى الخامسة صباحًا يوميًا.

وأوضحت نور عيني محمد على إحدى العضوات بالحزب أن هذا سيضمن خضوع النشء من الشباب والأطفال لإشراف الأبوين وعدم انخراطهم في أنشطة إجرامية وعصابات الجريمة وتعاطي المخدرات والتسكع حول الحدائق العامة والقيام بأنشطة منافية للآداب.

وأشارت ” نور ” إلى صعوبة تطبيق هذا الأمر ، ولكنه أفضل وسيلة إزاء توجيه الأجيال القادمة وحمايتها من الأخطار الاجتماعية المحدقة بها وتنشئة أفراد يسعون إلى التنافسية الصحيحة في عصر العولمة وتحدياتها الصعبة.