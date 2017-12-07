النمو السكاني بالمملكة يصل لـ 32.5 مليون نسمة وثلثهم أجانب

نايف السالم(صدى):

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع سكان المملكة بنسبة 2.5% إلى 32.55 مليون نسمة حتى منتصف العام الجاري.

وكان عدد سكان المملكة، بلغ 31.74 مليون نسمة في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 810 آلاف نسمة.

ووفقًا لبيان عام 2017 الصادر عن الهيئة، اليوم الخميس، توزع سكان المملكة ما بين 20.41 مليون نسمة من السعوديين بنسبة 62.7 في المائة من السكان، بينما 12.14 مليون نسمة من الأجانب بنسبة 37.3 %.

وبالإحصائيات بلغ معدل نمو السكان السعوديين 1.71 في المائة، مقابل 4 في المائة معدل نمو السكان الأجانب، لتتوزع الزيادة المتحققة في عداد السكان بين 343.4 ألف نسمة للسعوديين بنسبة 42.4 في المائة من الزيادة، فيما 466.6 ألف نسمة للأجانب بنسبة 57.6 %.