النمو السكاني بالمملكة يصل لـ 32.5 مليون نسمة وثلثهم أجانب
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع سكان المملكة بنسبة 2.5% إلى 32.55 مليون نسمة حتى منتصف العام الجاري.
وكان عدد سكان المملكة، بلغ 31.74 مليون نسمة في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 810 آلاف نسمة.
ووفقًا لبيان عام 2017 الصادر عن الهيئة، اليوم الخميس، توزع سكان المملكة ما بين 20.41 مليون نسمة من السعوديين بنسبة 62.7 في المائة من السكان، بينما 12.14 مليون نسمة من الأجانب بنسبة 37.3 %.
وبالإحصائيات بلغ معدل نمو السكان السعوديين 1.71 في المائة، مقابل 4 في المائة معدل نمو السكان الأجانب، لتتوزع الزيادة المتحققة في عداد السكان بين 343.4 ألف نسمة للسعوديين بنسبة 42.4 في المائة من الزيادة، فيما 466.6 ألف نسمة للأجانب بنسبة 57.6 %.
مرطبان قطرميز[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
466 ألف نسمة زيادة في عدد السكان الأجانب بزيادة نسبتها 4 في المائة! طيب واللي غادروا هذولة كلهم خلال السنة اللي مضت؟ أجا أكثر منهم يعني؟ و”الأجانب” كم نسبة الوافدين النظاميين منهم وكم نسبة مواليد المملكة وكم نسبة غير النظاميين من متسللين ومتخلفين؟
الواقع[ عدد التعليقات: 5526 ] نشر منذ 1 ساعة
الله العالم أن عدد السكان يفوق هذه الأرقام القديمة جدا والعدد حوالي 60 مليون نسمه الناس مشاء الله من الزحمة وين ما تروح تقول نمل وعدد 30 مليون يمكن في الرياض والشرقية فقط باقي مدن المملكة إعداد كبيرة جدا جدا