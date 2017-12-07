محامية كويتية تتولى قضية الشاب المصري المعتدى عليه
تولت المحامية الكويتية مريم المؤمن، قضية الشاب المصري وحيد محمود رفاعي، الذي اعتدى عليه كويتيان أمس الأول، ونقل إلى المستشفى في حالة سيئة.
وطالبت ” مريم ” عبر تغريدة لها على تويتر، كل من يعرف المعتدي عليه بضرورة التواصل معها، متبرعة بتولي قضيته.
وتعدى شاب كويتي على ” رفاعي ” خلال عمله بإحدى ورش تصليح السيارات والدراجات النارية، حينما طالب المتهم المجني عليه بتصليح الموتوسيكل الخاص به فأجابه ” رفاعي ” بأن الميكانيكي خارج الورشة، ومن ثم انهال الشاب الكويتي عليه بالضرب بينما قام شاب آخر بتصوير الواقعة والسخرية من ” رفاعي “.
محمد[ عدد التعليقات: 2216 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليتني مجرم وتدافع عني المحامية يابري حالي
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1280 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله تكسبين القضيه والمصري ياخذ حقه من المعتدي
مرطبان قطرميز[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا رح يطلع بإيدها إشي رح يهددوها الكوايتة بالقتل والتشويه بمية النار ورح تبعد عن القضية وآخرتها رح يطلع الحق عالمصري لأنه تجرأ وظل عايش. وللى كان لازم يموت علشان يبين الكويتي إنه قوي وجبار وزلمة!
أحميدة[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرفاعي دا شاب خايب وعبيط يخي واحد ضربك مفيش مفك ولا سكينة تطعنة بيها ولا مفتاح تخبطة على راسة وفي الاخر البادي اظلم زعلتني منك يا رفاعي لان اصبحنا في زمن لازم تاخد حقك بيدك يجي كويتي يضربك وانت خلص تسكت لية ماياخد الروح الا يلي خلقها انا مقهور منك لانك مصري بصراحة