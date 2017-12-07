محامية كويتية تتولى قضية الشاب المصري المعتدى عليه

خالد الظفيري(صدى):

تولت المحامية الكويتية مريم المؤمن، قضية الشاب المصري وحيد محمود رفاعي، الذي اعتدى عليه كويتيان أمس الأول، ونقل إلى المستشفى في حالة سيئة.

وطالبت ” مريم ” عبر تغريدة لها على تويتر، كل من يعرف المعتدي عليه بضرورة التواصل معها، متبرعة بتولي قضيته.

وتعدى شاب كويتي على ” رفاعي ” خلال عمله بإحدى ورش تصليح السيارات والدراجات النارية، حينما طالب المتهم المجني عليه بتصليح الموتوسيكل الخاص به فأجابه ” رفاعي ” بأن الميكانيكي خارج الورشة، ومن ثم انهال الشاب الكويتي عليه بالضرب بينما قام شاب آخر بتصوير الواقعة والسخرية من ” رفاعي “.