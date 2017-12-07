مُسابقًا الزمن.. ريال مدريد يبحث عن حارس مرمى جيد

نواف السالم(صدى):

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى سرعة التعاقد مع حارس مرمى جيد خلال الفترة المقبلة؛ ليدعم صفوف فريقه ويحصنه بشكل قوي.

وكان رئيس الريال فلورنتينو بيريز، ألمح فيما سبق بأنه يريد التعاقد مع حارس مرمى قوي بديل للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، كما فكر في التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد موقع دون بالون الإسباني أن ريال مدريد سيوجه أنظاره للتعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتليتكو مدريد الإسباني، والذي تزيد فرص التعاقد معه بعد خروج الأتليتكو من بطولة دوري أبطال أوروبا بالعام الحالي .