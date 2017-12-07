تعرف على قرارات مجلس الأمن بشأن القدس منذ الاحتلال الإسرائيلي

نيويورك(صدى):

صدر أول قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القدس عام 1947 تزامنًا مع قرار إنشاء إسرائيل، وهو القرار رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947، حيث نص على أن ” تدويل القدس هو الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينية، كما نص على تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية وأخرى عربية، وتبقى القدس وبعض المناطق المحيطة بها تحت إدارة دولية “.

– القرار رقم 252 لسنة 1968

أصدر مجلس الأمن ، القرار رقم 252 في 21 مايو 1968 ، حيث نص بأن ” الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري غير مقبول ” .

– القرار رقم 267 لسنة 1969

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 267 صدر بالإجماع في 3 يوليو 1969، حيث نص على إعادة التأكيد على القرار 252 لسنة 1968، كما دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب 1967.

– القرار رقم 446 لسنة 1979

صدر القرار 446 من مجلس الأمن في 20 مارس عام 1979، ونص بأن ” سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية ” ، بالإضافة إلى ” التقيد الدقيق لإسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس .”

– القرار رقم 465 لسنة 1980

القرار 465 صدر من مجلس الأمن في الأول من مارس عام 1980 حيث أدان قانون القدس عام 1980 – القانون الإسرائيلي الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي – والذي أعلنت فيه إسرائيل أن القدس هي عاصمة إسرائيل ” الكاملة والموحدة “. وقد نص القرار بعدم اعتراف المجلس بقانون القدس 1980.

– القرار رقم 1322 لسنة 2000

القرار 1322 الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 7 أكتوبر عام 2000 نص على أن ” إسرائيل يجب أن تحترم الأماكن المقدسة، ودان التصرفات الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، ودان استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين “.

وكان ذلك عقب اندلاع انتفاضة الأقصى التي وقعت بسبب دخول شارون وقواته حرم المسجد الأقصى.

– القرار رقم 2334 لسنة 2016

القرار صدر من مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.