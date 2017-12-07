باحترافية عالية.. عربي يسرق مليون و 800 ألف درهم إماراتي

أبو ظبي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن تفاصيل واقعة سرقة مليون و800 ألف درهم إماراتي على يد شاب عربي الجنسية بإمارة الشارقة، بالتعاون مع اخر.

وتنكر الشاب بزي امرأة وتمكن من دخول شقة كفيله بعد أن غيَّر قفل المفتاح الخارجي بالتعاون مع آخر كان في انتظاره بالخارج.

واعترف المتهم، في أولى جلسات محاكمته أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، بدخوله الشقة نهارًا وهو يرتدي عباية وسرقة المبلغ.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغًا يفيد بأن إحدى الشقق السكنية في منطقة التعاون سرق منها مجهولان مليونًا و800 ألف درهم، وبمعاينة الشقة التي تعرّضت للسرقة، تبين أن الشقة تم فتحها ودخولها باحترافية عالية دون أن يترك الجناة أي أثر مادي يدل عليهم.

وبعد البحث والتحري تمكّن الفريق من تحديد هوية شخصين يشتبه في صلتهما بالسرقات المشار إليها؛ حيث تم القبض على أحد المشتبهين بالشارقة ويدعى (ل أ أ) ، كما تم العثور على المشتبه به الثاني “م” الذي تبين أنه يقيم بأحد فنادق إمارة دبي، وبالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي تم القبض عليه وبجلب المشتبه بهما اعترفا بتورطهما في سرقة المبلغ.