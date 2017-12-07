أمريكا تخطط لحظر سيارات الديزل والبترول
شرعت السلطات الأمريكية في إقرار مشروع جديد ، لحظر سير وبيع السيارات العاملة بمحركات البترول والديزل ، وذلك ضمن خطط كاليفورنيا لتقليل الانبعاثات الملوثة بنسبة 80% بحلول عام 2050.
وتقدم فيل تانج ، النائب المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي ، بمشروع حظر تسجيل السيارات ، التي تستخدم أكسيد الكربون بحلول عام 2040 ، على أن يتم قصرها على السيارات الكهربائية بالكامل ، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.
مرطبان قطرميز[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبدو أن “السيارة” كما نعرفها باتت في طريقها إلى الانقراض. وداعاً لمتعة “الجير العادي” وهواية “الثبات على المنعطفات” في سبيل تقليل الانبعاثات والقيادة الذاتية و”المركبات المتصلة”! نهاية عهد!