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أمريكا تخطط لحظر سيارات الديزل والبترول

أمريكا تخطط لحظر سيارات الديزل والبترول
واشنطن(صدى):

شرعت السلطات الأمريكية في إقرار مشروع جديد ، لحظر سير وبيع السيارات العاملة بمحركات البترول والديزل ، وذلك ضمن خطط كاليفورنيا لتقليل الانبعاثات الملوثة بنسبة 80% بحلول عام 2050.

وتقدم فيل تانج ، النائب المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي ، بمشروع حظر تسجيل السيارات ، التي تستخدم أكسيد الكربون بحلول عام 2040 ، على أن يتم قصرها على السيارات الكهربائية بالكامل ، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

يبدو أن “السيارة” كما نعرفها باتت في طريقها إلى الانقراض. وداعاً لمتعة “الجير العادي” وهواية “الثبات على المنعطفات” في سبيل تقليل الانبعاثات والقيادة الذاتية و”المركبات المتصلة”! نهاية عهد!

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