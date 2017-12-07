حقوق الإنسان: تدعو لسرعة التدخل لإنقاذ الشعب اليمني

جنيف(صدى):

أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن الأحداث المتتالية التي تقع في اليمن، ومدى تأثيرها على الوضع الإنساني، وما يعانيه الشعب اليمني.

وأكدت على ضرورة تحرك المجتمع المدني مسرعا للتدخل، وإنقاذ الشعب اليمني وتنفيذ أقصى عقوبة على مرتكبي هذه الجرائم من مسلحي ميليشيات الحوثي، أمام المحكمة الجنائية وتحقيق العدل وينالوا جزائهم.

وقالت الفيدرالية في بيان رسمي لها ” الأحداث الأخيرة باليمن خطيرة ” ، فما ارتكبته الملشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات كبيرة واغتيالات واعتداءات مسلحة وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى لا يمكن السكوت عليه.

وشددت على ضرورة التدخل وعدم تجاهل تلك الجرائم التي انتهكت أحكام وقواعد القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.