وليامسون: قتل البريطانيين المنضمين إلى ” داعش ” هدف مشروع

لندن(صدى):

أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد غافين وليامسون، مساء أمس الأربعاء، أنه يجب ملاحقة وقتل البريطانيين الذين ينضمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وعدم السماح لهم بالعودة إلى بريطانيا مرة أخرى.

وأكد ” وليامسون ” أنه من الممكن شن ضربات جوية على ما يقرب من 270 بريطانيًا ما زالوا في سوريا والعراق، قائلًا ” برأيي ببساطة أن إرهابيًا ميتًا لا يمكنه أن يُشكل ضررًا على بريطانيا ” .

يُذكر أن بعض الأنباء أعلنت أن قوات بريطانية أو أمريكية قتلت متشددين بريطانيين بارزين انضموا إلى التنظيم المتطرف مثل محمد إموازي الشهير بالجهادي جون وسالي جونز المعروفة باسم ” الأرملة البيضاء ” .

وتولى وليامسون منصب وزير الدفاع قبل شهر تقريبًا، ليحل محل مايكل فالون الذي استقال بسبب فضيحة تحرش.