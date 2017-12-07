مواطن يدفع 450 مليون دولار ثمنًا للوحة ” دافنشي “
اشترى مواطن لوحة ” سالفاتور موندي ” للرسام ليوناردو دافينشي، في صالة مزادات كريسيز في نيويورك، بـ 450 مليون دولار، لتصبح أغلى لوحة تُباع في مزاد على الإطلاق.
وقرر المواطن دفع ثمن اللوحة الباهظ على 6 أقساط شهرية بنحو مليون دولار في القسط الواحد.
وتُعد اللوحة هي العمل الوحيد لدافنشي الذي يخضع لملكية خاصة، وتعتبر هي العمل الأخير له، حيث رُسمت بعد عام 1505.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1792 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله لا يربحة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23679 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههههه ههههههههههه
الناس مزاجات🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 12920 ] نشر منذ 20 دقيقة
غسيل اموال وينكم يالربع منه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12920 ] نشر منذ 19 دقيقة
لحقوه اللي موقفين للان
alfahd42[ عدد التعليقات: 12920 ] نشر منذ 19 دقيقة
شكله منهم ويبي يتخلص من الفلوس بطريقه ذكيه
مغرد[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 3 دقائق
ياليت الدوله تنتبه لمثل هذى الناس الى يبذرون الملا يين ويتسا ئل من اين لك هذا وتسحبها منه
شيخين[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله لايرزقة لادنيا ولااخرة حقيرالفقراء والله اولالوبنص مليون شوف تسعد فيها كم اسرة ويدعولك مويدعون عليك بس من اين لك هاذا والله لوانك تعبت وشقيت فيها ماصرفتها في لوحة مرسوم عليها صورة حرمة والله العظيم ان تروح حراج بن قاسم والاسوق الصواريخ ان تلقى احلامنها مايتعدى سعرها ٢٠٠ريال بس الفلوس اكيد جاية من السرقه والاختلاس صح اعترف الفندق يستناك وينك عنة ياولد سلمان تكفى تقصى عن موضوع هاذا الحقير الحرامي