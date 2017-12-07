مواطن يدفع 450 مليون دولار ثمنًا للوحة ” دافنشي “

نايف السالم(صدى):

اشترى مواطن لوحة ” سالفاتور موندي ” للرسام ليوناردو دافينشي، في صالة مزادات كريسيز في نيويورك، بـ 450 مليون دولار، لتصبح أغلى لوحة تُباع في مزاد على الإطلاق.

وقرر المواطن دفع ثمن اللوحة الباهظ على 6 أقساط شهرية بنحو مليون دولار في القسط الواحد.

وتُعد اللوحة هي العمل الوحيد لدافنشي الذي يخضع لملكية خاصة، وتعتبر هي العمل الأخير له، حيث رُسمت بعد عام 1505.