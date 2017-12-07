ضبط مصنع خمور بدائية الصنع بحائل

علي العنزي(صدى):

تمكّنت قوات شرطة القاعد، شمال حائل، مساء أمس، من ضبط مصنع للخمور في إحدى مزارع قرية القاعد، تُديره عمالة وافدة.

وكانت قد تلقت الشرطة قبل ثلاثة أيام بلاغًا، يفيد بتوجّه عدد من سيارات الشباب والوافدين لمزرعة بالقاعد بشكل متكرر ولافت للنظر، مما أثار الشك والارتياب لدى أحد المواطنين.

وأبلغ المواطن الجهات الأمنية، وعلى الفور تم تشكيل فرق من الشرطة ومن ” هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” بمنطقة حائل، للقبض على العمّال المسؤولين عن المصنع، وضبط محتويات المصنع من أدوات تصنيع، وخمور صنعت محليًا بطريقة بدائية.