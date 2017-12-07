الأميرة عبير بنت فيصل تشيد بدور المرأة

خالد الضبيبي(صدى):

أشادت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود ، رئيس مجلس أمناء المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ، الحضور الفاعل والمتميز للمرأة في جميع المحافل العلمية محليا ودوليا ، وذلك خلال حفل الاستقبال السنوي لسيدات الأعمال 2017.

وامتدحت الأميرة ، دور مركز سيدات الأعمال في تأهيله للمستثمرات الشابات وإرشادهن لإرادة أعمالهن والرفع من جدارتهن ، إلى جانب تمكين سيدات الأعمال كشريك في التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية.

وأشارت الأميرة إلى ضرورة تساوي مشاركة سيدات الأعمال كما ونوعا بزميلها الرجل ، داعية سيدات الأعمال لتفعيل الدور الكبير الذي تلعبه وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز التدريب لتأهيل الراغبات بدخول العمل التجاري.