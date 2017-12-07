اتحاد كرة القدم يعقد عموميته غير العادية والأعضاء يصادقون على جميع القرارات

طلال الغامدي(صدى):

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، جمعيته العمومية غير العادية، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي وأعضاء الجمعية العمومية.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس الاتحاد السعودي، عادل بن محمد عزت، بالحضور منوهًا بالدعم والرعاية والاهتمام من قبل القيادة الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وافتتح الأمين العام للاتحاد السعودي عبدالإله مؤمنة، الاجتماع بإعلان عقد الجمعية وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، بعد ذلك تم اعتماد جدول الأعمال.

ما تم تعيين أحمد العقيل وسامي أبو خضير وعبدالله الزهراني أعضاء للجنة مراجعة المحضر، وتعيين الدكتور إبراهيم القناص وعبدالعزيز المسعد مراقبين مستقلين، كما تم المصادفة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية التي عقدت في شهر مايو الماضي.

واعتمد الاجتماع التعديلات الواردة على النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانتخابات التي صادف عليها مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه المنعقد في أكتوبر الماضي، كما تمت الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء لجنة الانضباط في عضوية لجنة الانضباط والأخلاق.

وصادق أعضاء الجمعية على قبول استقالة أعضاء مجلس الاتحاد، حمد الصنيع وطلال آل الشيخ وعبدالإله مؤمنة من عضوية المجلس، والموافقة على تعيين الدكتور خالد بانصر وعمر باخشوين وسامي الجابر، مدراء تنفيذيين بالقائمة الخاصة لرئيس مجلس الإدارة.

وصوت أعضاء الجمعية بالإجماع بالموافقة على إقالة الدكتور عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة وفقا للفقرة الأولى من المادة 36 للنظام الأساسي للاتحاد السعودي.