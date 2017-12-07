بالصور.. ضبط 10 شاحنات لسرقة الرمال بغرب الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

داهمت فرقة من بلدية غرب الدمام، مساء أمس الأربعاء، موقع في جنوب مخطط الفرسان بالقرب من الحي السكني بالدمام، بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية والشرطة وإدارة المجاهدين.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أنه عند مداهمة الموقع تم ضبط شيول واحد و١٠ شاحنات تقوم بعملية سرقة الرمال، مضيفًا أنه تم حجز جميع المعدات المضبوطة وإيداعها الحجز تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات والمعدات، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

كما أكد “القحطاني” أنه لن يتم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، مؤكدًا أنه سيتم القضاء على ظاهرة نهل الرمال، مشيرًا إلى أن بلدية غرب الدمام تبذل جهودًا كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.