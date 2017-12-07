بالصور.. ضبط 10 شاحنات لسرقة الرمال بغرب الدمام
داهمت فرقة من بلدية غرب الدمام، مساء أمس الأربعاء، موقع في جنوب مخطط الفرسان بالقرب من الحي السكني بالدمام، بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية والشرطة وإدارة المجاهدين.
وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أنه عند مداهمة الموقع تم ضبط شيول واحد و١٠ شاحنات تقوم بعملية سرقة الرمال، مضيفًا أنه تم حجز جميع المعدات المضبوطة وإيداعها الحجز تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات والمعدات، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
كما أكد “القحطاني” أنه لن يتم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، مؤكدًا أنه سيتم القضاء على ظاهرة نهل الرمال، مشيرًا إلى أن بلدية غرب الدمام تبذل جهودًا كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12931 ] نشر منذ 3 ساعات
احسن
مغرد[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 3 ساعات
حتى التراب فيه سرقه
محمد[ عدد التعليقات: 2216 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض من زمان ياخي حيوانات ياخذون الرمل ويحفرون حفرة كبيرة اذا طاح فيها واحد ياكسور ولا وفاة ولا احد يدري عنه لانه عميقة والموقع ضلام
alfahd42[ عدد التعليقات: 12931 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرامية التراب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5133 ] نشر منذ 2 ساعتين
دمروا البلد وحتى الرمال ما خلوها