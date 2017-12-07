” الزكاة والدخل ” : الفواتير الضريبية تصب في مصلحة المواطن

حمود العنزي(صدى):

أكد مدير إدارة عمليات ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن الفواتير الضريبية ستصب في مصلحة المستهلك، حيث ستسهم في معرفة أسعار السلع وخدماتها في جميع المراحل وضمان عدم التلاعب بها.

وأوضح ” الحربي ” خلال ورشة عمل للهيئة عن ضريبة القيمة المضافة، أن هناك جهتين حكوميتين بالإضافة إلى الهيئة سيعملان على تدفيق الفواتير الضريبية وهما ” وزارة التجارة والاستثمار وجمعية حماية المستهلك ” .

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تُنظم سلسة من المبادرات، منذ شهر سبتمبر الماضي في معظم مناطق المملكة؛ لرفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة.