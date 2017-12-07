” العامة للترفيه ” : 15 فعالية بالمملكة في شهر ديسمبر

عادل الحربي(صدى):

تقدم الهيئة العامة للترفيه عدد من الفعاليات العالمية والمحلية بالمملكة، وتحرص الهيئة على تنويع الفعاليات لتشمل جميع الفئات سواء عائلات أو شباب أو أطفال، عن طريق العديد من العروض المختلفة، أضافة إلى العروض المجانية.

يتقدم العروض حفلات الموسيقار العالمي” ياني ” والمقرر لها أن تقام بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي يومي الأربعاء والخميس 6-7 ديسمبر.

كما يحتوي مهرجان الشارع ” جادة الترفيه ” على مجموعة من العروض المسرحية والمسيرات الاستعراضية وعروض السيرك، وسيقام بمنتزه الأمير فيصل بن فهد بالواجهة البحرية يومي الخميس والجمعة 7-8 من شهر ديسمبر.

كما تقام فاعلية للأطفال في الصالة الخضراء بالدمام لشخصية ” بارني ” المحببة لدي الأطفال في الفترة 7-9 من ديسمبر، وعروض إلومينيت البصرية العالمية من نيويورك.

وسيقام مهرجان “ 180 ” ديقريز خلال الفترة 6-11 ديسبمر للعائلات في الشبيلي ريزيديندس.

وتقدم الفنانة هبة الطوجي أمسية غنائية نسائية في الرياض، بمركز الملك فهد الثقافي في 8-9 ديسبمر، ويضم العرض عدد من المسرحيات الكوميدية والأغاني المشهورة، وكذلك ستقام أمسية مجانية للرجال يقدمها الفنان مزعل فرحان والفنان بدر الحبيش والفنان سعد جمعة.

في حين يقام عرض آخر للأطفال “سكوبي دو” في 8-9 ديسبمر بمركز الملك فهد الثقافي، ويشمل العرض عدد من المسرحيات الكوميدية والأغاني المشهورة بالمؤثرات الصوتية.

ويقام بمنتجع الفيصلية في الرياض كرنفال دنانة خلال 7-9 ديسبمر، ويستهدف العرض كل الفئات عائلات وشباب وأطفال.

وتقام في جدة الليلة الفنية عود وطبلة بمسرح كورال بيتش والتي تجمع بين الطرب الأصيل والموسيقي العصرية، وأيضا معرض ” فيتنج ” في لابرستيج بعسير مول بأبها خلال الفترة 6-12 ديسمبر و ” كتشن مشن و دورا “و ” دورا ” في في نفس التوقيت في المنار مول بالمدينة المنورة.