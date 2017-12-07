تعيين ” ابن مصرد ” مديراً لمستشفى محافظة أضم

حامدالعمري (صدى):

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ، قراراً إداريا تضمن بموجبه إعفاء الأستاذ عطيه عبدربه المالكي مدير مستشفى أضم العام بناء على طلبه وتقديم الشكر له .

كما تضمن القرار تكليف الأستاذ موسى بن مصرد المالكي ، للقيام بأعمال ومهام مدير مستشفى أضم العام بالإنابة .

يذكر أن الأستاذ موسى مصرد من الكفاءات السعودية المتميزة والخبيرة في المجال الإداري والفني ، وحاصل على درجة (الماجستير) في إدارة الأعمال.

وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بقطاعات أضم التابع لصحة جدة ، حيث عمل مديراً لمستشفى محافظة أضم العام لحوالي عشر سنوات ، ثم مشرفا على المراكز الصحية بقطاع محافظة أضم ، وعضو المجلس البلدي ببلدية محافظة أضم وغيرها من المناصب الأخرى.