تعيين ” ابن مصرد ” مديراً لمستشفى محافظة أضم
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ، قراراً إداريا تضمن بموجبه إعفاء الأستاذ عطيه عبدربه المالكي مدير مستشفى أضم العام بناء على طلبه وتقديم الشكر له .
كما تضمن القرار تكليف الأستاذ موسى بن مصرد المالكي ، للقيام بأعمال ومهام مدير مستشفى أضم العام بالإنابة .
يذكر أن الأستاذ موسى مصرد من الكفاءات السعودية المتميزة والخبيرة في المجال الإداري والفني ، وحاصل على درجة (الماجستير) في إدارة الأعمال.
وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بقطاعات أضم التابع لصحة جدة ، حيث عمل مديراً لمستشفى محافظة أضم العام لحوالي عشر سنوات ، ثم مشرفا على المراكز الصحية بقطاع محافظة أضم ، وعضو المجلس البلدي ببلدية محافظة أضم وغيرها من المناصب الأخرى.
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