بالصور.. الروضة العاشرة بتبوك تحتفل باليوم العالمي للمعاقين

محمود البلوي(صدى):

أقامت الروضة العاشرة بمنطقة تبوك احتفالاً باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة مديرة الروضة نوير الحارثي والقائمات على البرنامج المعلمة نايفة مسلم العمراني ووفاء عسيري ومنى العمري.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم من قبل الطفل عبد الإله العنزي ومن ثم النشيد الجماعي بعنوان من يقول ما نقدر أداء الطالبات : حلا حميدان ، تالين العمراني ، دانه العنزي ، تالين الاحمري ، ليان الاحمري جوري العطوي وبعدها إلقاء قصيدة لشاعر الروضة عبدالله خالد العطوي .