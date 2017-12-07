هند صبري تكشف تفاصيل طلاقها الأول.. وزواجها الثاني

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان باسل الخياط زوج الفنان هند صبري سابقًا، سبب إنفصاله عنها، موضحًا أنه شخص غيور جدًا ويعاني من الأنانية خاصة في علاقاته الشخصية، رغم موافقته لها في البداية، على عملها في الوسط الفني واستكمال مسيرتها الفنية.

ودام زواجهما لمدة عامين، ثم إنفصلا، وحاليًا تربطهم علاقة صداقة، ويتضاحكا سويًا عما كان بينهم في السابق .

وتزوجت الفنانة هند صبري بعد ذلك، برجل أعمال مصري يدعى أحمد الشريف، ولديها منه، إبنتان عليا، وليلى، منعمة بحياة مستقرة وهادئة.

وكشفت هند أن سبب سعادتها مع زوجها المصري، هو أنه لم يكن يعلم بالأصل أنها من الوسط الفني، وأنه لا يأبه بعملها ولا يعتبره عائقًا في علاقتهما، مؤكدة أن الكثير من الفنانين يعانون من المشاكل بعد الزواج لأن زواجهم يكون قائم على الشهرة فقط، وفقًا لبرنامج ” فحص شامل “.