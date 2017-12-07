مستشفى بـ ” بيشة ” تستأصل ورم عمره 20 عام لخمسيني

خالد الضبيبي(صدى):

نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالله، بمحافظة بيشة، في استئصال كتلة كبيرة على رقبة مقيم خمسيني، عانى منها خلال عشرين سنة.

وقال المتحدث الرسمي لصحة بيشة، عبدالله سعيد الغامدي، إن المستشفى استقبل مقيمًا يبلغ من العمر ٥٠ سنة، وهو يعاني من وجود كتلة كبيرة الحجم خلف الرقبة تسبب له صعوبة في النوم وإعاقة في حركة الرقبة، وحسب إفادة المريض، بدأت الكتلة صغيرة الحجم وعلى مدى 20 عامًا حتى أصبحت كبيرة.

وأضاف “الغامدي” أن الحالة أشرف عليها فريق طبي بقيادة ، استشاري الجراحة العامة بالمستشفي، د.محمد فوزي، وتم التعامل معها وفق البروتكول الطبي المتبع لمثل هذه الحالات، وتم التدخل الجراحي لاستئصال الكتلة تحت المخدر العام.

وأكد أن المريض غادر المستشفى وهو يتمتع بحالة صحية جيدة، ولله الحمد بعد معاناته 20 عام.