زيدان يتوقع مواجهة ” سان جيرمان ” في دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

أيام قليلة تفصل عشاق الكره الأوروبية، عن قرعة دوري أبطال أوروبا، التي من المقرر إجراؤها الأثنين القادم في مدينة ” نيون ” السويسرية.

ويترقب الجميع القرعة، وتوقع عدد من المدربين في الأندية الأوروبية الفرق التي سيقع معها وفقًا للقرعة المقرر عقدها.

وفي هذا السياق توقع المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن يواجه فريق باريس سان جيرمان، حيث قال إنه أحد المنافسين المحتملين لفريقه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ” زيدان ” إنه لا يفكر في قرعة دور الـ16، إلا أنه أثنى على باريس سان جيرمان قائلًا: ” قدموا حتى الآن أشياء عظيمة، إنه فريق كبير وقدم مباريات مدهشة “.

وفي السياق ذاته توقع المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أن يقع مع فريق ريال مدريد، موضحًا أن قرعة التشامبيونزليج توقع فريقه دائمًا معهم.

وأكد ” كلوب ” على أنه لا يفضل مواجهة فريق بعينه في دور الـ16، قائلًا: ” ليس لدينا خصم مفضل، نحن سعداء بأننا مستمرون في المنافسة وبتأهلنا لدور الـ16 “.

ويذكر أنه اختتمت منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، وكانت الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن نهائي من البطولة هم: ريال مدريد الإسباني، برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزى، مانشستر سيتي الإنجليزىب اريس سان جيرمان الفرنسى، يوفنتوس الإيطالي، توتنهام الإنجليزى، تشيلسي الإنجليزى، بازل السويسرى، إشبيلية الإسبانى، روما الإيطالى، ليفربول الإنجليزى، بورتو البرتغالى، بشكتاش التركى، شاختار الأوكرانى.