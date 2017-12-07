محاولات عاجلة لعودة ” خربين ” قبل مواجهة الفتح

نواف السالم(صدى):

يُسارع الجهاز الطبي لفريق الهلال في تجهيز السوري عمر خربين، ليعود مرة أخرى إلى صفوف ناديه كأحد العناصر الأساسية في مباراة الفريق أمام الفتح المقامة في الإحساء.

وكان عمر خربين تعرض إلى إصابة في ربلة الساق خلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 25 من نوفمبر الماضي أمام أوراوا الياباني في طوكيو.

يُذكر أن لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عادوا لتدريباتهم، صباح أمس الأربعاء، بعد تغلب الفريق على نظيره الرائد مساء أمس الأول، إذ أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين مرانًا اعتياديًا.