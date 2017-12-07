بالصور.. وصول باجاني زوندا ريفيرا الخاصة للمملكة

عادل الحربي(صدى):

تسلم معرض Seven Car Lounge في المملكة، سيارة باجاني زوندا ريفيرا وحيدة من نوعها، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها السيارة الخارقة بشكلها الكامل. وأول مرة سمعنا فيها عن الريفييرا كان في يوليو بعد ظهور فيديو ترويجي لها منخفض الجودة.

وهذه الصور الرسمية، التي تمت مشاركتها مؤخرا على وسائل الاعلام الاجتماعية توفر نظرة واضحة على شكل السيارة ويمكن أن تكون أفضل سيارة زوندا على الاطلاق.

أما الواجهة الخارجية للريفييرا فتتضمن مخطط مذهل من الطلاء الأبيض اللؤلؤي، الذي يتناقض مع عناصر ألياف الكربون اللامعة. وهذا المزيج من الطلاء الأبيض والكربون هو نموذجي في زوندا ولكن ما يجعل ريفيرا تنفرد اللمسات الزرقاء اللامعة ، وتتمثل في الشريط المركزي على طول السيارة، مع لمسات على العجلات السوداء، واللمسات باللون الأزرق فوق الأجزاء الجانبية الكربونية.

وتشمل اللمسات الأخرى اللافتة للنظر في السيارة أجزاء أخرى من الكربون على واجهة السيارة، فتحة على السقف، الجناح الخلفي الكبير، زعنفة القرش للهوائي ومشتت عدواني. وفي معظم الأحيان، الجزء الخارجي للسيارة مشابه جدا لزوندا سينك.

أما في الداخل، فالمقصورة هي أيضا مذهلة وتحمل مقعدين من الجلد الأزرق وألكانتارا في حين أن بقية المقصورة تشمل مزيج من الأسود الكانتارا، الألومنيوم الأسود والألياف الكربونية. ويعتقد أن ريفييرا ستحمل محرك V12 سعة 7.3 لتر بقوة 760 حصان كما في النماذج الأخرى في عائلة زوندا 760.