الأحد المقبل.. مباراة مصيرية للأهلي أمام أحد

ماجد محمد(صدى):

يخوض الأهلي مباراة قوية أمام نظيره أحد، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد المقبل. حيث يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الصدارة.

ويأمل الأوكراني سيرجي ريبروف، المدرب الفني للأهلي، أن يحقق نتائج جيدة مع الأهلي؛ حتى لا يتعرض للإقالة في الفترة المقبلة، وقد تعرض الفريق لانتقادات شديدة بسبب هبوط أدائه في الفترة الماضية.

يذكر أن، الأهلي تعرض لخسارتين في الدوري بالموسم الحالي أمام الاتفاق 2/1، و الهلال بنتيجة 2/0.