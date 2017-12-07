أمير تبوك يقدم التعازي لأسرة سنيور

محمود البلوي(صدى):

قام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمواساة أسرة يوسف عبدالرحيم سنيور، أحد أعيان محافظة الوجه، في وفاة زوجته، رحمها الله.

وقدم الأمير فهد بن سلطان خالص تعازيه للأسرة، لوفاة فقيدتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب يوسف سنيور عن شكره لأمير المنطقة على هذه اللفتة العظيمة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم؛ سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.