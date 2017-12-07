الأمير خالد الفيصل يشكر رجال الدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين ،الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة برقية شكر إلى رجال الدفاع المدني لما قدموه من جهود مبذولة، في التعامل مع عدد من الحوادث التي وقعت بجدة وجهودهم الموفقة التي بذلوها بكل أحترافية ومهارة

وقال الدفاع المدني عبر الحساب الرسمي ” تويتر ” وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة برقية شكر وتقدير لمدير مدني مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي ثمن فيها الجهود المبذولة من رجال الدفاع المدني في التعامل مع عدد من الحوادث التي وقعت مؤخراً بمحافظة جدة.