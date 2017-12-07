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بالفيديو.. مريم حسين تخطف الأنظار بعقد ثمنه مليوني ونصف دينار في مهرجان دبي

بالفيديو.. مريم حسين تخطف الأنظار بعقد ثمنه مليوني ونصف دينار في مهرجان دبي
نورة الشهري(صدى):

خطفت الفنانة مريم حسين الأنظار بحفل مهرجان دبي للسينما بإطلالتها الرائعة ، وارتداءها عقد ثمنه مليونين ونصف دينار كويتي .

وظهرت مريم حسين في مقطع فيديو وهي تشتري طقم ألماس قائلة ” اليوم انا بلبس عقد ثمنه مليونين ونصف دينار ” ، وفي مقطع آخر تألقت حسين بفستان واسع على السجادة الحمراء بمهرجان دبي للسينما مرتديه الالماس ، فيما اثارت الجدل بامساكها يد احد العاملين اثناء تجولها على السجادة الحمراء لإجراء اللقاءات الإعلامية مع القنوات والصحف .

 


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