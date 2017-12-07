ارتفاع الدولار بعد الموافقة على الإصلاحات الضريبية الأمريكية

نايف السالم(صدى):

سجل الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا بعدما تلقى دعمًا من موافقة الجمهوريين على إجراء محادثات مع مجلس النواب حول مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الأمريكية أمس.

وسجل مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية ارتفاعًا بنسبة 0.07% عند 93.675 اليوم في تمام الساعة 1:33 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.33% عند 112.6600 ، بينما تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.14% عند 1.1780، في حين سجل الإسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار بنسبة 0.07% عند 1.3403.

يُذكر أن الدولار تعزز بعدما أظهرت البيانات الصادرة أمس أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 190 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني.