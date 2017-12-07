ناقد الرياضي: مجموعة الهلال في البطولة الآسيوية صعبة

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي عادل التويجري، اليوم الخميس، على مجموعة نادجي الهلال في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكد ” التويجري ” في برنامج ” أكشن يا دوري ” أن مجموعة الهلال في آسيا صعبة، ولكن ما يحتاجه هو حل ملف البديل الأجنبي وتحديد مستقبل إدواردو وما سيقدمه ريفاس.

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع نادي الهلال في المجموعة الرابعة والتي ضمت كلاً من ” الاستقلال الإيراني، الريان القطري، والفائز من العين الإماراتي والمالكية البحريني ” .