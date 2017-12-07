بالصور.. حملة ” اليوم العالمي للتطوع ” داخل سجن النساء

عطيه اليوسف (صدى):

نظمت إدارة سجن النساء بسجون العاصمة المقدسة بالتعاون مع مستشفى الصحة النفسية بالطائف حملة (اليوم العالمي للتطوع ) التي تهدف إلى شكر المتطوعين والمتطوعات على جهودهم من جانب ، وتحفيز المجتمع إلى المبادرة في الأعمال التطوعية من جانب آخر .

حيث استهلت الأستاذة مروة بنت محمد نوح مشرفة قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف اللقاء بمحاضرة توعوية عن الصحة النفسية بعنوان ( التوافق النفسي وعدم التوافق ) من أجل تحقيق التوافق بين الإنسان وذاته وبيئته المحيطة . وبينت للنزيلات أنها تقدم هذه المحاضرة إنطلاقاً من حرصها على تقديم أمر تطوعي حيث اليوم العالمي للتطوع ، كما سردت لهن عددا من قصص الإلهام التي كان أبطالها متطوعون قدموا خدمات جليلة للعالم بأسرة دون أن ينتظروا مقابلاً ماديا بقدر ماهم يسعدون بتقديم خدمة لكل محتاج .

هذا وقد شاركت كلا من الأخصائية الاجتماعية الأستاذة عبير الحربي والأستاذة أمال عبدالوهاب وذلك بطرح بعض الاستشارات الاجتماعية حول الاضطرابات النفسية وكيفية التعامل معها الأمر الذي جعل النزيلات يتفاعلن بسرد بعض من أزماتهن النفسية التي تم التجاوب معها بطريقة علمية كانت غاية في الرقي والانسانية .

من جهته شكر العقيد صالح بن علي القحطاني مديرالسجون بالعاصمة المقدسة هذه المبادرات التي تقدمها وزارة الصحة ، والمتمثلة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف والتي تساعدنا في عملية الإصلاح للنزلاء والنزيلات لرجوعهم إلى المجتمع أفراد صالحين .