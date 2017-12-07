إيطاليا تعلن إضافة ” بيتزا نابولي ” لقائمة التراث العالمي لليونسكو

روما(صدى):

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، إضافة عمل البيتزا بالطريقة التي تصنع بها في نابولي، إلى قائمة منظمة اليونسكو للتقاليد التراثية العالمية ” غير المادية ” .

وقال موريزيو مارتينا وزير الزراعة الإيطالي ، عبر تغريدة له على تويتر ” إن فن صناعة البيتزا في نابولي، هو جزء من التراث العالمي لليونسكو ، إنه انتصار ” .

وحظي قرار ” اتحاد بيتزا نابولي الحقيقية ” بالترحيب ، أثناء اجتماع لوكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة في جيجو بكوريا الجنوبية ، بعدما وضع مبادئ توجيهية محددة جدا حول ما يجعل البيتزا منتجا أصليا حيث تنظم تلك المبادئ مكونات البيتزا وتقنيات طبخها.