مساعدات طبية من المملكة تصلان الصومال

نايف السالم(صدى):

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيال تقديم المساعدات الطبية للحكومة الصومالية، وصلت أمس واليوم إلى مقديشو طائرتان تابعتان للقوات الجوية الملكية السعودية تحملان أكثر من 20 طناً من المساعدات الطبية يرافقهما فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وممثل من وزارة الصحة السعودية .

وكان في استقبال الطائرتين في العاصمة مقديشو مجموعة من كبار المسؤولين الصوماليين يتقدمهم نائب المدير العام للرئاسة عبدالرزاق أحمد الشيخ، ووزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث المكلف علمي عمر، ومدير عام وزارة الصحة الدكتور عبدالله حاشي علي, حيث جرى تسليم المساعدات الطبية بحضور فريق المركز, ومندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كينيا عبدالله القحطاني، وبعض وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وسيستكمل فريق المركز خطته لتسليم المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الدعم استمراراً لما تقدمة المملكة من مساعدات للأشقاء في جمهورية

الصومال، بما يخدم المواطن الصومالي في الاحتياجات كافة, وبما يتوافق مع المعايير الدولية .

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية للأشقاء في الصومال .