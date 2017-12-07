شقيق ” مؤذن المسجد الحرام ” يكشف عن حالته الصحية

حمود العنزي(صدى):

كشف شقيق مؤذن المسجد الحرام هاني فيدة، الوضع الصحي لأخيه الشيخ نايف بن صالح فيدة، الذي يرقد حالياً في ” مستشفى النور ” التخصصي بمكة المكرمة، نتيجة تعرضه لجلطة دماغية يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد بأن شقيقه لا يزال يُجري فحوصات طبية، وحالته الصحية في تحسن، قائلًا: ” أخي بخير وسيكون بمنزله خلال ساعات بعد استكمال الفحوصات ” .

وقال الدكتور هاني: ” إن أخاه تَعَرّض لوعكة صحية يوم الثلاثاء الماضي، نُقِل على إثرها من منزله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ حيث أكد الأطباء تعرضه لجلطة دماغية خفيفة، استدعت تنويمه في غرفة خاصة في ذات المستشفى، لتلقي العلاج اللازم ” .