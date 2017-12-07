مرور جدة يضبط قائد سيارة اعتلى رصيف الكورنيش الجديد
قام مرور جدة، بضبط قائد السيارة الذي اعتلى أحد أرصفة الكورنيش الجديد؛ مخالفًا لقواعد السير والمرور.
وقد تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة ” تويوتا ” اعتلى قائدها رصيف الكورنيش الجديد بجدة، معربين عن استيائهم من عدم الحفاظ على المنظر العام والقواعد المرورية.
مرور جدة يضبط قائد مركبة اعتلى بمركبته أحد أرصفة الكورنيش الجديد. #جدة #جدة_الان pic.twitter.com/TuWju1PkkL
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 7, 2017
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6196 ] نشر منذ 4 ساعات
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