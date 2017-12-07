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مرور جدة يضبط قائد سيارة اعتلى رصيف الكورنيش الجديد

مرور جدة يضبط قائد سيارة اعتلى رصيف الكورنيش الجديد
نايف السالم(صدى):

قام مرور جدة، بضبط قائد السيارة الذي اعتلى أحد أرصفة الكورنيش الجديد؛ مخالفًا لقواعد السير والمرور.

وقد تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة ” تويوتا ” اعتلى قائدها رصيف الكورنيش الجديد بجدة، معربين عن استيائهم من عدم الحفاظ على المنظر العام والقواعد المرورية.


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